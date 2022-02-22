Делягин назвал «абсолютно пустой» реакцию США на признание ЛДНР

Страхи по поводу влияния признания Россией Луганской и Донецкой народных республик на фондовый рынок РФ «оказались сильно преувеличены», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Михаил Делягин. Парламентарий добавил, что ситуация с курсом рубля «немножко улучшится». Политик также назвал реакцию США на соответствующее решение Кремля «абсолютно пустой» — Вашингтон пригрозил санкциями тем, кто собирается установить торговые отношения с ЛДНР.

Заявленная реакция США оказалась абсолютно пустой, потому что санкции в отношении тех, кто работает с ЛДНР — ни о чём. Скорее против [украинского бизнесмена Рината] Ахметова санкции, нежели против наших. Подождём, они [на Западе] проснутся во второй половине дня, ещё кто-нибудь, что-нибудь добавят. Если что-то у наших олигархов отожмут в Англии, то фондовый рынок ещё упадёт, он же не на нас ориентирован, а на их нужды. Ничего страшного, на самом деле. Всё равно он должен был упасть в силу глобальных обстоятельств, так пусть лучше он упадёт по хорошему поводу, чем по плохому.<...> Всё что могли — [Запад] сделал в 15-м году, всё остальное — истерика «Эха Москвы» и ничего больше, — подчеркнул Делягин.

Обширный пакет санкций, который Европейский союз готовится ввести в отношении России в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества и приведет к определённым расходам. Об этом в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отказался раскрывать конкретное содержание и дату принятия санкционного пакета против России, заверив, что в случае необходимости ЕС может ввести санкции в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что Канада планирует ввести против России санкции. По мнению Оттавы, признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) является нарушением Минских соглашений и Устава ООН, а также угрозой безопасности региона. Эту информацию разместила в своём Twitter глава МИД страны Мелани Жоли.