Замглавы Еврокомиссии оценил влияние новых антироссийских санкций на ЕС

Обширный пакет санкций, который Европейский союз готовится ввести в отношении России в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества и приведёт к определённым расходам. Об этом в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отказался раскрывать конкретное содержание и дату принятия санкционного пакета против России, заверив, что в случае необходимости ЕС может ввести санкции в течение нескольких дней.

Всегда есть риски. И когда мы обсуждаем этот пакет санкций, также становится ясно, что он окажет определённое влияние на экономику ЕС, — отметил Домбровскис.

Он уточнил, что готовящиеся санкции будут направлены против отдельных лиц, секторов и финансовой системы. Также они коснутся и сферы энергетики, экспортного контроля и высокотехнологичной продукции. При этом замглавы Еврокомиссии не дал прямого ответа на вопрос о возможном включении в санкционный пакет газопровода «Северный поток — 2», лишь подчеркнув, что он не соответствует целям европейской энергетической политики.

Ранее Евросоюз выпустил заявление в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР, сообщив об «угрозе санкций против тех, кто был в этом задействован». Совместное заявление подписано главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые назвали признание ДНР и ЛНР вопиющим нарушением международного права и Минских соглашений. Польша и Латвия также выступили против признания Россией ДНР и ЛНР, призвав Европейский союз ввести санкции против Москвы.