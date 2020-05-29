Deloitte спрогнозировал падение мирового ВВП на 7-10% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Результатом вызванного пандемией коронавируса кризиса может стать сокращение мировой экономики на 7-10%, сообщил главный исполнительный директор «Deloitte СНГ» Иан Коулберн.

Коулберн отметил, что последствия Второй Мировой войны можно оценить в 10% падения ВВП, так что сложившаяся сейчас ситуация может оцениваться как однозначно значительная. При этом прогнозируется рост экономики в Китае во второй половине 2020 года до выведения ВВП в положительную зону. В Европе ожидается снижение ВВП на 8%, в США — до 12%, передаёт РИА Новости.

Единственная определённая вещь сейчас — это неопределённость. Мы ожидаем, что восстановление будет проходить различными темпами в разных регионах. Думаю, это второй квартал для Китая, точнее, конец второго квартала. Вероятно, ближе к концу третьего квартала для Европы. Возможно, четвёртый квартал для экономики США. Все эти прогнозы будут зависеть также от вероятности второй волны инфицирования, — предположил представитель Deloitte.

Как писал NEWS.ru ранее, мировая экономика может потерять более 300 миллионов полных ставок во II квартале 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила директор бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.