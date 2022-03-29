Компания Decathlon заявила о приостановке деятельности в России. Как сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-релиз компании, это связано с логистическими сложностями поставок из-за международных санкций. Компания также заявила, что продолжит поддерживать «2500 членов нашей российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года».

Условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности бренда в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов, — говорится в сообщении.

Decathlon — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для семидесяти видов спорта, ей принадлежит около 40 торговых спортивных марок. Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая также владеет сетями Auchan и Leroy Merlin.

Ранее генеральный директор Auchan Ив Клод заявил, что организация продолжит работать в России, так как действует в интересах гражданского населения. Так глава компании ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из России. По словам главы французской компании, фирма намерена сохранить сотрудников и обеспечить свою основную миссию — кормить людей. Часть группы Mulliez Family Association французская компания Adeo, в которую входит сеть строительных магазинов Leroy Merlin, также заявила о продолжении работы на российском рынке.