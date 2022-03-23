Компания-владелец Leroy Merlin заявила о продолжении работы в России

Французская компания Adeo, в которую входит сеть строительных магазинов Leroy Merlin, заявила о продолжении работы в рамках российского рынка, пишет Agency France Presse со ссылкой на представителя фирмы. В компании сделали заявление о том, что работа на территории России будет продолжена, вопреки призывам украинского лидера Владимира Зеленского прекратить бизнес-деятельность в РФ.

По словам источника, закрытие магазинов в России означало бы «преднамеренное банкротство», которое в дальнейшем позволило бы экспроприировать имущество Leroy Merlin, что лишь «укрепило бы финансовые возможности России».

Тем не менее, в компании напомнили, что после начала военной спецоперации на Украине, руководство фирмы приняло решение о прекращении новых инвестиционных проектов в РФ.

Ранее французская компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты на территории России. При этом компания продолжит производство молочных продуктов и детского питания, сказано в письме, опубликованном на официальном сайте компании.

Напомним, что приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.