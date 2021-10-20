«Дают — бери»: финансист о планах поддержки бизнеса во время локдауна

Вице-премьер Андрей Белоусов предложил в связи с недельным локдауном запустить выплаты в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса в объёме одного МРОТ на одного занятого. Инвестбанкир и автор Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган оценил инициативу фразой «дают — бери» и подчеркнул, что такое предложение будет очень хорошим для бизнеса.

Я бы сказал так, есть такой принцип: дают — бери. В случае если государство хоть чем-то поможет. С одной стороны, я буду рад, если пострадавшие отрасли получат какую-то денежную компенсацию. Это будет очень хорошо, тем более что у государства деньги есть. С другой стороны, мы понимаем, какой у нас прожиточный минимум. И МРОТ имеет к прожиточному минимуму жизни такое же отношение, как я к Александру Македонскому, — отметил Коган.

По его словам, нужно смотреть на ситуацию в зависимости от регионов. В некоторых из них суммы прожиточного минимума хватит на жизнь, а в Москве, например, это всего лишь сумма на то, чтобы несколько раз сходить в магазин.

Есть прожиточный уровень, сколько человек реально потребляет. Мы же прекрасно понимаем: на один МРОТ в месяц в крупном городе, особенно, если ты кормилец, невозможно в принципе прожить, — подчеркнул инвестбанкир.

Коган сравнил помощь государства в России с другими странами. Он напомнил, что в Канаде — не самой богатой стране мира — средний канадец получал ежемесячно примерно по 2000 канадских долларов помощи, а средний американец примерно $600 в неделю. Словом, люди получали то, что «позволяло им спокойно жить и не сходить с ума». Коган подчеркнул, что в России размер помощи от государства небольшой, но с учётом того, что он есть, это уже хорошо, значит, власти о чём-то думают.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, экономист Андрей Колганов отметил, что любая помощь государства малому и среднему бизнесу в условиях пандемии позволит предприятиям продержаться на фоне резкого сокращения доходов.

Большая часть предприятий сферы услуг, которая оказались под ударами ограничений, связанных с пандемией — это малый и средний бизнес, естественно им нужна поддержка и выплата в один МРОТ на одного занятого позволит части этих предприятий продержаться в условиях резкого сокращения доходов, — отметил экономист.

20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести выходные дни с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции. Он не исключил, что они будут продлены и после этого срока.

Вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей, поэтому предложено возобновить программы кредитной поддержки бизнеса. Власти хотят в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого и возобновить действие программ льготной ипотеки под 3% годовых.