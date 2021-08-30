«Дачную амнистию» предложили продлить до 2031 года

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет, до 2031 года. Об этом пишет «Интерфакс».

В ноябре 2020 года Госдума приняла закон, по которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года. Закон вступает в силу 1 сентября и предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Новый законопроект предлагает продлить «амнистию» ещё на пять лет — до 1 марта 2031 года.

При этом авторы хотят признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

Ранее в Росреестре предложили сделать «дачную амнистию» бессрочной, отметив, что с 2006 года ею воспользовались более 14 млн заявителей. При этом предлагается получать документы в упрощённом порядке.