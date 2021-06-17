Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию

https://static.news.ru/photo/3ca63704-cf89-11eb-b5fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачную амнистию на жилые, дачные и садовые дома предлагается сделать бессрочной. Законопроект находится на стадии рассмотрения, сообщает ТАСС.

С инициативой выступил Росреестр. На сегодняшний день срок завершения данного проекта заканчивается 1 марта 2026 года.

Закон о дачной амнистии существует уже более 14 лет. Из-за того что большинство россиян не могут получить право собственности, предлагается получить документы в упрощённом порядке, предоставив минимальное количество документов.

С 2006 года в целом дачной амнистией воспользовались более 14 млн заявителей. Сейчас есть инициатива сделать эту норму бессрочной, — сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Ранее дачникам рассказали о пестицидах из Европы, которыми травят россиян. В Россию из Евросоюза завозят больше сотни разных видов пестицидов, которые на самом деле особо опасны и запрещены на территории самой Европы.