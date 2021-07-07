Чубайс выступил против раздачи предприятиям экологичных киловатт-часов

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи российским предприятиям зелёных сертификатов, которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников — атомных электростанций (АЭС), гидроэлектростанций (ГЭС) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Александру Новаку, сообщает «Коммерсант».

По его мнению, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога. Он подчеркнул, что комплексной нормативно-правовой базы по европейскому пограничному углеродному налогу (СВАМ) пока нет.

Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов, — произнёс Чубайс.

Ранее спецпредставитель заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счёт экспорта водорода. По его данным, около 10% имеющихся пропускных мощностей в РФ можно использовать для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС.