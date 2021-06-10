Чубайс рассказал, в каком регионе родится «будущее России»

https://static.news.ru/photo/972dd506-ca07-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что Сахалин имеет все шансы оказаться регионом «будущего России». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Это станет возможным благодаря климатическим инициативам. По его словам, именно экономика Сахалина, по большей части основанная на углеводородах, сильнее всего ощутит переход к «зелёной» энергетике.

Кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине, — подчеркнул Чубайс.

Напомним, в прошлом году на острове запустили проект, благодаря которому Сахалин может стать углеродно нейтральным к 2025 году.

Ранее Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счёт экспорта водорода. По его данным, около 10% имеющихся пропускных мощностей в стране можно использовать для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС. Такое «фантастическое преимущество» может позволить себе лишь Россия.