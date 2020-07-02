«Ведомости»: число жалоб в трудовые инспекции выросло в два раза

https://static.news.ru/photo/68765d6e-bcd4-11ea-8227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудовые инспекции в июне получили семь тысяч жалоб от россиян. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года.

Более трети жалоб — 32% касаются незаконных увольнений, невыплат расчётов, невыдачи сотрудникам трудовых книжек. Второе место в жалобах занимают проблемы с зарплатами, приводят данные Роструда «Ведомости».

Порядка 30% пожаловались на задержку зарплат и неполные выплаты. Другие жалобы касаются споров по больничным листам, отпусков, изменений условий труда и рабочего времени. По мнению экспертов, такая статистика отражает в полном объёме, что сейчас происходит на рынке труда — под сокращение попали в 20% персонала компаний.

В этот раз в отличие от прошлых кризисов компании максимально пытались сократить персонал. Ещё 56% сократили зарплаты — фонд оплаты труда в среднем уменьшился на 28%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что знатоки трудового права проконсультировали читателей нашего издания, что может грозить предпринимателям за своевольные и «ковровые» увольнения работников.