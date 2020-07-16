Цены на нефть снижаются на фоне осторожных настроений на рынке

https://static.news.ru/photo/0ce0bb86-c7f4-11ea-8c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок падает в ходе торгов на фоне опасений, касающихся роста числа новых случаев коронавируса и потенциального увеличения добычи в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,35% и достигли отметки в $43,22 за баррель. Днём ранее контракты потеряли в цене 1% — до $43,37 за баррель.

Цены фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,22% — до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов они упали на 1,1%, до $40,75 за баррель.

По словам экспертов AxiCorp, подъёму рынка мешают опасения насчёт возможного негативного влияния увеличения количества новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в Соединённых Штатах.

При этом они отметили: различные признаки говорят о том, что цены на нефть прошли низшую точку падения, а баланс спроса и предложения медленно восстанавливается.

Как писал NEWS.ru, ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сообщил, что эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ в августе 2020 года может составить около 8,2 млн баррелей в день, учитывая компенсацию отставания в мае.

9 марта 2020 года в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн — до конца апреля 2022 года.