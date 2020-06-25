Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

https://static.news.ru/photo/cf20c836-b772-11ea-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: NYSE/facebook.com

Перспективы восстановления спроса на сырьё повлияли на уровень цен на него 26 июня. Стоимость нефти поднялась более чем на 1%.

Так, нефтяная смесь марки Brent с поставкой в августе утром в пятницу торгуется по цене $41,62 за баррель, что на 1,39% выше уровня на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Августовские фьючерсы светлой техасской нефти WTI поднялись в цене на 1,29% — до $39,22 за баррель.

В среду, 24 июня, цены на нефть опустились сразу на 5%, но вечером 25 июня пошли в рост, и торги закрылись в «зелёной зоне».

По данным аналитиков агентства CMC Markets, рост трафика сырья зафиксирован в Китае, Европе и США, что указывает на повышение спроса. Однако опасения относительно нового всплеска заболеваемости коронавирусом на юге США сохраняются: так как некоторые штаты в этой части страны являются основными потребителями бензина, спрос может снизиться, передаёт РИА Новости.

Похоже, что рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперёд, поддерживаемый настроениями, — сказал аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.

Как писал NEWS.ru ранее, существует вероятность того, что при введении новых ограничений из-за пандемии нефтехранилища США просто не смогут вместить неиспользованное сырьё и бензин. По данным на 25 июня, запасы нефти в США выросли на 1,4 млн баррелей, вопреки прогнозам о снижении. Такая тенденция сохраняется уже в течение трёх недель.