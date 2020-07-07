Цены на нефть падают на информации о росте запасов в США

https://static.news.ru/photo/25607512-c0dc-11ea-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Согласно данным торгов 8 июля информация Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США повлияла на стоимость нефти.

Так, стоимость нефтяной смеси марки Brent с поставкой в сентябре опустилась до $42,93 за баррель (-0,35%), августовские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI потеряли в цене 0,42%, до $40,45 за баррель.

По информации API за минувшую неделю запасы сырья в хранилищах Соединённых Штатов выросли на два миллиона баррелей, несмотря на прогнозы аналитиков, ожидавших, напротив, снижения запасов. Данные Минэнерго страны будут обнародованы вечером 8 июля, аналитики прогнозируют, что энергетики сообщат о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей, передаёт РИА Новости.

Инвесторы напомнили о докладе ведомства, в котором прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года повышен на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает , что нефтяная компания Абу-Даби ADNOC планирует в августе 2020 года увеличить экспорты сырья, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться.

Ожидания, что ОПЕК и союзники будут смягчать сокращение добычи нефти с августа добавили давления на цены, — пояснил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

Как писал NEWS.ru ранее, министерство энергетики Соединённых Штатов повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5% — до $40,5 за баррель. Это следует из отчёта Управления энергетической информации (EIA).