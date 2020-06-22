Цены на нефть начали снижаться после заметного недельного роста

https://static.news.ru/photo/55ea4a9a-b458-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Цены на эталонные марки нефти начали постепенно снижаться в ходе торгов 22 июня на фоне смешанных сигналов после заметного недельного роста.

По состоянию на 08:18 мск в понедельник стоимость июльских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне составляет $41,09 за баррель. Данная цена на $0,1 ниже стоимости, зафиксированной на момент закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов трёхдневной давности эти контракты подорожали на $0,68.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI понизились в стоимости на $0,05 (0,13%) — до $39,70 за баррель. 19 июня стоимость контрактов поднялась на $0,91. На момент закрытия предыдущих торгов цена ближайшего фьючерса на данную марку достигла максимальных показателей с 6 марта.

За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI — 9,6%. Ранее стоимость топлива поддерживалась оптимизмом относительно выполнения сделки ОПЕК+, спадом напряжённости в отношениях между КНДР и Китаем. Также цены поддержали переговоры лидеров стран ЕС по созданию фонда экономического восстановления, объём которого составит €750 млрд, передаёт «Интерфакс».

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

После этого США помогли российским нефтяникам пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минэнерго Александр Новак рассказал об исполнении условий сделки ОПЕК+. По его словам, договорённости могут достичь целей уже к концу 2021 года.