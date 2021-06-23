Цены на недвижимость в Москве приблизились к пику

Нестабильный курс рубля и снижение ипотечных ставок привели к ажиотажу на рынке вторичного жилья. При этом цены на недвижимость в Москве приблизились к своему пику. Об этом пишет РБК.

В результате высокого спроса цены на жильё с мая 2020 года на вторичном рынке поднялись на 20%. При этом предложение квартир с адекватной ценой снизилось до минимума.

Собственники жилья, ориентируясь на неадекватные предложения квартир, где завышена цена, поднимают стоимость своих объектов. Это приводит к увеличению сроков экспозиции. Как результат продавцы вынуждены снижать цены и продавать квартиру со скидкой. Если же здоровая конкуренция на рынке восстановится, то собственники уже не смогут завышать цены на объект, как раньше.

В связи с самоизоляцией и ситуацией с коронавирусом у большинства покупателей изменилась семейная ситуация. Стало увеличиваться число клиентов с детьми, которые выбирают просторные квартиры у парка. Кроме того, в приобретении недвижимости люди всё активнее используют материнский капитал.

Также небывалый рост цен на жильё привёл к тому, что покупатели стали менее притязательны. Большинство предпочитают покупать квартиру в панельных домах, так как в монолитном или кирпичном стоимость значительно выше, а вопрос цены стал приоритетнее вопросов качества, отмечается в сообщении.

Большинство продавцов сейчас уехали отдыхать и на рынке предложений не так много, чтобы стабилизировать его. Однако к осени ситуация должна измениться, и с увеличением числа предложений оснований для роста цен быть уже не должно.

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