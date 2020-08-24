Цена нефти Brent поднялась до $45,15 за баррель

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Цены на нефть 25 августа изменяются незначительно и разнонаправленно. Трейдеры следят за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов — Марио — стал более слабым, тогда как другой — Лаура, скорее всего, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье 27 августа, сообщает «Интерфакс».

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск 25 августа составляла $45,15 за баррель. Это на $0,02 (0,04%) выше цены закрытия сессии 24 августа. Тогда данные контракты подорожали на $0,43 (1%).

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились в цене на $0,15 (0,35%) — до $42,47 за баррель. 24 августа они также выросли в цене, увеличившись на $0,23 (0,5%).

Эксперты считают, что ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков. В частности, может последовать перенаправление части поставок нефти из Европы в США. Однако, по мнению специалистов, последствия стихии будут краткосрочными. Динамика рынка станет зависеть от того, как быстро вернутся в строй остановленные мощности. Главным фактором для нефтяных цен является ситуация в мире с коронавирусом.

Так, экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли отметил, что возможные потери производства нефти в Мексиканском заливе составляют только около 2% добычи в США.

В дальнейшем рынок будет реагировать на новости о появлении вакцин от коронавируса, а также сигналы восстановления спроса, — подчеркнул Хоуи Ли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз сделали аналитики агентства Wood Mackenzie. Они ухудшили свои предыдущие оценки, согласно которым цена на нефть в 2030 году должна составить $86 за баррель. Европа уже столкнулась с резким ростом числа заболевших, и инвесторы опасаются, что не за горами новый полномасштабный карантин. В таком случае спрос на энергоносители снова упадёт, а вместе с ним и цены.