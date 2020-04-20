Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

https://static.news.ru/photo/dd3a4782-8336-11ea-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7.9%. Они оцениваются в $25.87 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до отрицательных значений.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.