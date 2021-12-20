Цена на газ в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов 20 декабря выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше $1700 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 17 декабря биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке около $1560 за тысячу кубометров.

Сообщается, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 выросла до $1732 за тысячу кубометров, или €148,87 за мегаватт-час.

Ранее стало известно, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной.

При этом российская корпорация «Газпром» забронировала лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 20 декабря. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако холдинг забронировал только 3,8 млн куб. м.

«Газпром» начал практику бронирования мощностей посуточно в декабре. В ноябре холдинг не стал заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В компании заявили, что могут быстро бронировать дополнительные мощности на более короткой основе — на отдельную неделю или сутки.