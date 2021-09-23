Цена АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум и превысила 60,3 тысячи рублей за тонну. С утра 23 сентября она прибавила 0,34%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это новый рекорд по сравнению со вчерашним днём, когда стоимость горючего достигла 60,18 тысячи. Продолжила расти и цена бензина АИ-92. 23 сентября она прибавила 0,72%, достигнув отметки в 50,6 тысячи рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива поднялась на 0,72%, а мазута — на 2,8%.

Ценовые колебания связаны с продолжающимся периодом ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), пояснили накануне РБК в Минэнерго. При этом в ведомстве не считают, что сложившаяся ситуация приведёт к дефициту топлива.

Ранее стало известно о подорожании газа на автозаправках России. За год его цена выросла почти на 30%. Ведущий экономист VYGON.Consulting Сергей Ежов связал это с отсутствием государственного регулирования цен в данном секторе.