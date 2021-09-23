Цена АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум и превысила 60,3 тысячи рублей за тонну. С утра 23 сентября она прибавила 0,34%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Это новый рекорд по сравнению со вчерашним днём, когда стоимость горючего достигла 60,18 тысячи.
Ценовые колебания
Ранее стало известно о подорожании газа на автозаправках России. За год его цена выросла почти на 30%. Ведущий экономист VYGON.Consulting Сергей Ежов связал это с отсутствием государственного регулирования цен в данном секторе.