ЦБ вновь повысил ключевую ставку: что будет с кредитами и вкладами Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России повысил ключевую ставку c 15% до 16% годовых. Как это объяснил регулятор и как скажется на кредитах и вкладах?

Почему ЦБ вновь поднял ключевую ставку

Как заявили в Центробанке, это решение связно с высоким инфляционным давлением.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — сообщает ЦБ в официальном Telegram-канале.

Регулятор указывает на высокие темпы роста кредитования, а также повышение инфляционных ожиданий населения и ценовых прогнозов предприятий.

«В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — отмечается в публикации.

На сколько снизится инфляция в 2024 году

Согласно прогнозу Банка России, в следующем году инфляция может снизиться до 4,5% и сохраняться на уровне 4% в будущем.

«Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно нашему прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщает Центробанк.

Что будет с вкладами

Аналитик проекта «БКС Форекс» Анатолий Трифонов в беседе с NEWS.ru ранее отмечал, что повышение ключевой ставки, как и в прошлые разы, приведет к росту доходности вкладов.

«ЦБ повышает ставку с целью снижения общего спроса (чем меньше спрос на товары и услуги, тем ниже инфляция. — NEWS.ru.) через большую норму сбережений (более выгодные депозиты) и меньшую возможность финансировать потребление за счет кредитов (более дорогие займы)», — пояснял он.

15 декабря Сбербанк в своем Telegram-канале сообщил, что поднял ставки по одному из самых популярных вкладов до 16% годовых. Банк уточнил, что предложение действует для зарплатных клиентов и распространяется на вклады, открытые на полгода.

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С 15 декабря объявили о повышении ставок еще два крупных банка: ВТБ — по накопительному счету до 16% годовых, Совкомбанк — по двум депозитам до 14,5% и 14% годовых.

Согласно данным ежедневного индекса FRG100, на 15 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. рублей составляет 10,78% годовых. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

Что будет с кредитами

По словам аналитика портала «Банки.ру» Инны Солдатенковой, решение ЦБ скажется на условиях по кредитам, но финансово-кредитные организации вряд ли будут изменять ставки в первой половине 2024 года. Это связано с тем, что банки, ожидая решения ЦБ по повышению ключевой ставки, начали корректировать тарифы заранее.

Как отметила Солдатенкова, наиболее вероятно, что банки будут повышать полную стоимость кредита за счет изменения цены на другие дополнительные услуги.

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