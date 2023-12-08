Экономист указал на основные ошибки при накоплении средств Экономист Остапкович: хранение денег дома не способствует их накоплению

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Основными ошибками, которые допускают россияне при накоплении денег, — это хранение средств дома и попытка заработать на фондовом рынке без необходимого опыта, рассказал в беседе с «Москвой 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, наилучшим способом копить являются банковские депозиты.

Эксперт пояснил, что хранение денег дома является не самым лучшим способом накопления, так как не приносит процентов, а в период инфляции они еще и обесцениваются.

Некоторые начинают уходить в фондовый рынок и пытаются заработать, не имея для этого квалификации и опыта. И они там не выигрывают ничего, а могут даже и проиграть, — предупредил экономист.

Что касается банковских депозитов, то сегодня при высокой ключевой ставке в 15% банки дают по ним «достаточно хорошие проценты», отметил Остапкович. Поэтому он порекомендовал неквалифицированным игрокам отдать предпочтение именно этому виду накопления средств, не переходя в фондовые игры или, например, в покупку антиквариата.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах и счетах для граждан с низкими доходами. Документ разработан для поддержки граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход.