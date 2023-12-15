Сбербанк повысил ставки до 16% годовых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк поднял ставки по одному из самых популярных вкладов до 16% годовых, сообщила пресс-служба регулятора в Telegram-канале. Банк уточнил, что предложение действует для зарплатных клиентов и распространяется на вклады, открытые на полгода. Для этого клиентам необходимо получать зарплату на Сбер и иметь подписку СберПрайм+.

Решили сделать новогодний подарок до праздника, поэтому повышаем ставки по самому популярному вкладу <...> Теперь <...> ставка до 16% годовых, — уточнил Сбербанк.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что основные ошибки, которые допускают россияне при накоплении денег, — это хранение средств дома и попытка заработать на фондовом рынке без необходимого опыта. По его словам, наилучшим способом копить являются банковские депозиты.

Эксперт отметил, что сегодня при высокой ключевой ставке в 15% банки дают по ним «достаточно хорошие проценты» на вклады. Поэтому он порекомендовал неквалифицированным игрокам отдать предпочтение именно этому виду накопления средств, не переходя в фондовые игры или, например, в покупку антиквариата.