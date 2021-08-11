ЦБ: у пожилых клиентов банков появятся помощники против мошенников

Банк России призвал дать возможность клиентам с инвалидностью и пожилым людям отключать удалённый доступ к счетам и назначать себе помощников для защиты от мошенников. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Человек должен самостоятельно решать, необходимо ли ему подключение дистанционных каналов доступа к банковскому счету, а не получать этот доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами, — указал ЦБ в рекомендациях для дополнительной защиты уязвимых категорий граждан от мошенников.

Регулятор подчеркнул , что инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а запрос на отключение такой услуги должен тщательно проверяться на предмет возможного мошенничества. Если же клиент пользуется мобильным банком или другими цифровыми услугами, ему необходимо предоставить возможность скрывать счета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по сумме и количеству операций, а также по закрытому перечню доступных получателей.

Кредитным организациям также следует внедрять так называемый сервис «второй руки», когда человек может назначить своим помощником другого клиента этого же банка. Помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. А при обнаружении необычной активности помощник сможет уточнить все детали и в случае необходимости отговорить партнёра от совершения операции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщило намерении правительства выстроить системную работу с пенсионерами. План мероприятий составлен до 2025 года. По данным Министерства труда, на внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России потребуется от 300 до 600 млрд рублей, а также около 500 тысяч сотрудников.

Речь идёт о системе, которая включает в себя сопровождение и реабилитацию граждан, которые частично или полностью потеряли способность жить без посторонней поддержки. Её создание предусмотрено нацпроектом «Демография» к 2030 году.