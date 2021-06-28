Мишустин рассказал о новой схеме работы с пенсионерами

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о намерении правительства выстроить системную работу с пенсионерами. План мероприятий составлен до 2025 года, говорится на сайте правительства.

О стратегии по отношению к пенсионерам Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами. Первоочередной целью плана, по его словам, является применение проактивного назначения пенсий и социальных доплат к ним.

Чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не тратили время на хождение по инстанциям, на заполнение бумаг, подачу заявлений, — уточнил премьер.

Также власти планируют переобучать пенсионеров, у которых есть желание работать дальше. В планах кабмина — следить за тем, чтобы права работников предпенсионного и пенсионного возраста не были нарушены.

Особое внимание в стратегии отводится организации занятий спортом и досугу. Планируется и повышать качество медицинского помощи для людей пожилого возраста.

Всё это — важные составляющие активного долголетия для создания более комфортной и одновременно насыщенной жизни людей серебряного возраста, — заключил Мишустин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля все пенсионеры должны иметь на руках карту «Мир». На карты платёжных систем Visa и Mastercard получить деньги будет нельзя.