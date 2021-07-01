Запуск системы ухода за пожилыми обойдётся в миллиарды рублей

На внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России потребуется от 300 до 600 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Министерстве труда.

В ведомстве оценили затраты на её реализацию в 330 млрд рублей, в то время как в правительстве говорят о сумме в 500–700 млрд рублей. Отмечается, что необходимая сумма будет выделена из бюджета.

Речь идёт о системе, которая включает в себя сопровождение и реабилитацию граждан, которые частично или полностью потеряли способность жить без посторонней поддержки. Её создание предусмотрено нацпроектом «Демография» к 2030 году.

Минтруд также подсчитал, что для запуска системы потребуется около 500 тысяч сотрудников. Так, в долговременном уходе по стране нуждаются порядка 1,9 млн человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о намерении правительства выстроить системную работу с пенсионерами. План мероприятий составлен до 2025 года.