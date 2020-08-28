ЦБ РФ сообщил о росте безработицы в России

https://static.news.ru/photo/22601a20-e94a-11ea-aecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безработица в РФ в июле 2020 года выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с июнем. Показатель составил 6,4%, передаёт Центробанк РФ.

Численность безработных за месяц (за июль. — NEWS.ru) выросла на 79 тыс. человек <...> Наблюдаемый рост безработицы в ответ на снижение экономической активности связан с ограниченной подстройкой рынка труда через зарплатный канал, — говорится в материалах регулятора.

По оценке ведомства, в июле, по мере восстановления производственной деятельности, потребность работодателей в сотрудниках постепенно нормализовалась.

Бюджетные меры, а именно выдача субсидий и беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты, позволили ограничить масштаб сокращения занятости, — добавили в ЦБ РФ.

Ведомство отметило, что в июне 2020-го номинальная зарплата увеличилась на 3,8% (в мае: +4,0%).

Рост показателя поддержали временные меры — стимулирующие выплаты в здравоохранении и госуправлении. Также смягчение ограничений положительно сказалось на динамике зарплаты в частном секторе, — передаёт ЦБ.

В реальном выражении рост доходов населения в июне составил 0,6% (в мае: +1,0%). По итогам II квартала 2020 года они снизились на 0,1%. По оценке ЦБ РФ, в среднем в 2020-м реальная зарплата увеличится на 1,5-2,5%.

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, держится на нулевом уровне, передаёт Росстат. С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в стране по данным на 24 августа находится на уровне 3,375%.

В секторе продовольственных товаров за отчётный промежуток времени, по информации Росстата, заметнее всего подорожала свинина — на 0,6%. При этом рост цен на 2% и более фиксируют в восьми регионах РФ, среди них Ивановская и Тульская области — на 3,7% и 2,5% соответственно. Одновременно с этим в Алтайском крае свинина подешевела на 2,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что набор вещей, необходимых первокласснику, в 2020 году в России подорожал на 2% по сравнению с прошлым годом. Росстат оценил актуальную стоимость набора первоклассника в 21 тысячу рублей в среднем, 18,8 тысячи рублей для мальчика и 23,2 тысячи рублей для девочки.

Разница обусловлена ценами на одежду. Средняя стоимость необходимых для школы предметов гардероба для мальчиков составляет чуть больше 14 тысяч рублей, для девочек — 18,6 тысячи рублей. Рюкзак и набор канцелярских товаров обойдутся в 4,5 тысячи рублей.