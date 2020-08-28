В Росстате посчитали стоимость набора первоклассника в 2020 году

https://static.news.ru/photo/7306e4c6-e932-11ea-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Набор вещей, необходимых первокласснику, в 2020 году в России подорожал на 2% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Росстат. Служба оценила актуальную стоимость набора первоклассника в 21 тысячу рублей в среднем, 18,8 тысяч рублей для мальчика и 23,2 тысячи рублей для девочки. Разница обусловлена ценами на одежду. Средняя стоимость необходимых для школы предметов гардероба для мальчиков составляет чуть больше 14 тысяч рублей, для девочек — 18,6 тысяч рублей. Рюкзак и набор канцелярских товаров обойдутся в 4,5 тысячи рублей.

На простейший мобильный телефон для ребёнка родителям придётся потратить 3,07 тысячи рублей в среднем, а если речь идёт о смартфоне — 9,5 тысяч. Планшет для школьника обойдётся в средние 12 тысяч рублей, ноутбук — 30 тысяч. Один урок дополнительного образования стоит 218 рублей, месяц обучения в частной школе — около 20,2 тысячи рублей.

Дешевле всего собрать мальчика в первый класс выйдет в Орловской области — 14,1 тысячи рублей, девочку — в Омской области (18,4 тысячи). Дороже всего сборы первоклассницы в Камчатском крае (32,3 тысячи), первоклассника — на Чукотке (24,9 тысячи).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в школах Москвы и Санкт-Петербурга 1 сентября проведут торжественные линейки для первоклассников, несмотря на коронавирусные ограничения.