Кто в ответе за провал: могут ли банки защитить клиентов от мошенников

Центробанк готовится обязать банки возмещать в упрощённом порядке некую обязательную сумму денег клиентам-физлицам, которые стали жертвами мошенников. Сегодня это меньше 8% от похищенного. А ещё регулятор хочет изменить порядок списания средств по мошенническим операциям. По мнению экспертов, ЦБ таким способом пытается заставить банки совершенствовать системы безопасности. Вот только финансовую грамотность людей, которые добровольно делятся с аферистами личной информацией, а потом теряют деньги, это не повысит. Смогут ли доверчивые клиенты рассчитывать на обязательную компенсацию — в материале NEWS.ru.

Новые правила

Банк России планирует внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков. Пока точная методология расчёта этой суммы неизвестна. Она будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Поправки могут быть внесены в закон «О национальной платёжной системе». Сейчас эти предложения ЦБ обсуждает с участниками рынка. По законопроекту пострадавший должен будет сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления об операции. Все банки обязаны будут вернуть установленную ЦБ сумму. Однако участники рынка с низким уровнем антифрода (механизма по предотвращению хищений) должны будут вернуть жертвам мошенничества все похищенные средства.

Регулятор также предлагает дать право банкам списывать деньги через один-два дня при наличии признаков мошенничества. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, считают в ЦБ. Также Банк России хочет обязать банки проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах.

Банк России Сергей Булкин/NEWS.ru

В третьем квартале 2021 года, по данным самого ЦБ, кибермошенники похитили у граждан 3,2 млрд рублей. Банки вернули россиянам лишь 7,7% украденных средств — 250 млн рублей (в 2020 году было украдено 2,7 млрд, а возвращено банками 13,1%). За это время было зарегистрировано 256 тысяч случаев, когда злоумышленники пытались вывести средства с банковских карт. В 41% этих случаев они воспользовались социальной инженерией, то есть пытались выяснить данные карт у их обладателей. Они использовали данные клиентов при выводе денег через банкоматы, терминалы, системы дистанционного банковского обслуживания и при покупках в Интернете.

Банки в ответе

Если ЦБ оперативно утрясёт все нюансы и внесёт поправки в законодательство, ему можно будет только поаплодировать, уверен доктор экономических наук Никита Кричевский.

Но будем смотреть правде в глаза: борясь с фродом, ЦБ вынуждено выполняет работу МВД, Госдумы и правительства, — написал экономист в своём Telegram-канале .

С одной стороны, есть держатели карт, на которые идут мошеннические переводы, и есть страны, покрывающие мошенников, с другой — есть УК, который смотрит на это негативное социальное явление сквозь пальцы, объясняет Кричевский. Кто или что мешает пожизненно внести получателей в чёрные списки картхолдеров или запретить переводы в некоторые страны вовсе — остаётся вопросом без ответа. Эксперт делает вывод, что борьба должна вестись комплексно.

Масштабы телефонного мошенничества в стране не могут не волновать ЦБ, так как бесконечные звонки от «службы безопасности» того или иного банка, после которого счета клиентов пустеют, подрывают доверие ко всему институту банкинга, отмечает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Она не сомневается в том, что поправки будут приняты. Но тем самым ЦБ пытается не задобрить обманутых вкладчиков, а заставить банки совершенствовать свои антифрод-механизмы.

То есть получается так: либо борешься с мошенниками и улучшаешь качество мониторинга, либо готовься выплачивать пользователям компенсации, — рассуждает собеседница NEWS.ru.

Проблема мошенничества признаётся регулятором как проблема, за которую должен отвечать банк, причём отвечать именно материально, добавляет ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. По его словам, вопросами взаимодействия с правоохранительными органами будут заниматься банки, поскольку теперь это будет бить и по их финансовым показателям.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов сравнивает предложенный ЦБ механизм защиты денежных средств клиентов с системой страхования вкладов. Пока, впрочем, речь идёт не о запуске системы, а о некоем прототипе, который ещё предстоит обсудить с банками. И очевидно, сумма обязательной компенсации станет предметом торга регулятора и кредитных организаций.

Как пояснил эксперт NEWS.ru, это будет стимулировать банки совершенствовать системы безопасности своих сервисов, систем верификации, идентификации клиента и подтверждения операций. И сегодня банки обладают достаточно широким набором инструментов по контролю и отслеживаю операций. Безналичные операции всегда формируют достаточно большой пакет «мемориальных документов», которые могут детализировать операцию от счёта отправителя до счёта получателя, объясняет Ферапонтов.

Но, как говорится, нет предела совершенству. Поэтому компенсационные мероприятия со стороны банков в пользу вкладчиков должны быть тесно увязаны с эффективностью противодействия мошенническим схемам в отношении клиентов, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Артемьева обращает внимание, что никакой конкретики относительно сроков давности мошеннических кейсов, за которые придётся заплатить, пока нет, равно как и других гарантий, что инструментом нельзя будет злоупотреблять, опротестовывая собственные прошлые транзакции.

Кому вернут деньги

Остается неясным, будут ли возвращать деньги клиентам, которые сами переводят их мошенникам. По действующему законодательству банки должны возвращать средства, если они украдены не по вине клиента. Судя по справке к поправкам в закон, речь идёт как раз о мошеннических схемах, завязанных на социальной инженерии, предполагает Артемьева.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом случае это действительно станет подарком для тех, кто по неопытности попался на удочку мошенников, говорит Уткин.

Безусловно, есть социально незащищённые слои населения, которые в основном и попадают в поле зрения мошенников. Но то, как люди реагируют на подобные звонки, и есть показатель финансовой грамотности населения, которая, судя по отчётам ЦБ, якобы растёт, — заявил юрист NEWS.ru.

Фактически ЦБ страхует ошибки людей, которые как раз происходят из-за попустительства регулятора в области финобразования, продолжает Уткин.

Как уже было сказано выше, банки обладают определённым инструментарием по защите денежных средств клиента, системами безопасности. Но если человек «на нервах» самостоятельно подтверждает осуществление операции, никакая система не сможет его защитить, признаёт Ферапонтов.

Де-факто всё это выглядит как признание провала по повышению финансовой грамотности населения, за который будут расплачиваться банки частью своей прибыли — пусть и мизерной. А кто же реально в ответе за этот провал? Сами граждане, банки, ЦБ? Однако нельзя не признать, что Банк России принимает шаги по борьбе с мошенничеством, тогда как правоохранительные органы не спешат с этим, или приходится признать их бессилие.