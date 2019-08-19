https://static.news.ru/photo/0963e868-c24e-11e9-9351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Согласно данной статье, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы.

При этом если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора, — говорится в отзыве ЦБ.

Принятие закона может негативно повлиять на заключение инвестиционных контрактов между иностранными компаниями и гражданами РФ, которые не находятся под санкциями. Также это может ухудшить ситуацию с привлечением иностранного финансирования на российские проекты.

Как ранее писал News.ru, российские вложения в государственные бумаги США сокращаются на протяжении четырёх месяцев.