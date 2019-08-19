В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Согласно данной статье, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы.
При этом если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора, — говорится в отзыве ЦБ.
Принятие закона может негативно повлиять на заключение инвестиционных контрактов между иностранными компаниями и гражданами РФ, которые не находятся под санкциями. Также это может ухудшить ситуацию с привлечением иностранного финансирования на российские проекты.
Как ранее писал News.ru, российские вложения в государственные бумаги США сокращаются на протяжении четырёх месяцев.