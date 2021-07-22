ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка

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Банк России отозвал лицензии у АО «РУНА-БАНК» и НКО «Русское финансовое общество». Об этом говорится на сайте Центрального банка РФ.

РУНА-БАНК убыточен с 2019 года, он нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России. Также организация нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта. Деятельность РУНА-БАНКа характеризовалась вовлечённостью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РУНА-БАНКом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, — отмечается в сообщение Центробанка.

Деньги вкладчиков будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. НКО «Русское финансовое общество» также лишилась лицензии за нарушения законодательства.

Ранее первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычёв рассказал, как вернуть на счёт похищенные мошенниками деньги.