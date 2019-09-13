Анализ Центробанка указывает на то, что компоненты инфляции сохраняют устойчивость на уровне 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век». При этом регулятор, по её словам, не исключает что обесценивание может замедлиться сильнее до конца 2019 года.
Набиуллина отметила, что на этот процесс влияют временные факторы, передаёт
Ранее News.ru писал, что повседневные траты россиян в августе 2019 года увеличились на 4,9% по сравнению с июлем. В сравнении с августом 2018 года расходы увеличились на 11%.