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Центробанк считает, что в динамике роста потребительского кредитования нет системных рисков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, в связи с этим Банк России не видит оснований для жёсткого регулирования.

При этом Набиуллина отметила, что речь идёт о возможном расширении арсенала средств контроля. Она подчеркнула, что рост потребкредитования не должен быть чрезмерным, передаёт ТАСС. Как ранее писал News.ru, Набиуллина ответила...