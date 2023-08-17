Бывший депутат Госдумы назвал основные причины дефолта Экс-депутат Госдумы Язев: дефолт-1998 произошел из-за нехватки денег в стране

Фото: Пресс-служба Единой России

Экс-депутат Валерий Язев

Серьезный экономический кризис имел место в России еще до дефолта. И стране после развала Советского союза банально не хватало денег. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экс-депутат Валерий Язев, состоявший в комитете Госдумы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике в 1998 году.

Жесточайший экономический кризис разразился не после, а еще до объявления дефолта. А причины кризиса были куда более фундаментальные. Про имидж страны и рассуждать было нечего. Советский Союз развалился. Россия эти годы «задыхалась» без денег и армии. Перечислять можно еще долго, — сказал Язев.

Он также не считает, что можно назвать конкретных виновников дефолта. В то же время он помнит, что власти пытались успокоить население, заявляя, что в стране «все хорошо и с экономикой, и с финансами».

Хотя посвященные люди понимали, что ситуация далека от нормальной, — сказал Язев.

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по краткосрочным облигациям (выплаты по ним были заморожены до конца года) и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6–9,5 руб. за доллар США). Позже ЦБ фактически отказался от мер по искусственной поддержке курса рубля. Все это как раз означало девальвацию. Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 руб., то 1 сентября — уже 9,33 руб. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 руб., а 1 января 1999 года — уже 20,65 руб. Банки, у которых были обязательства в долларах, начали банкротиться.