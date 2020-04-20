Бюджет России к лету получит около 1 трлн рублей от продажи Сбербанка

https://static.news.ru/photo/34469ab4-82fe-11ea-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бюджет получит до 1 июня 2020 года около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка кабмину РФ. Остальные средства поступят в 2023-м. Соответствующий документ опубликовало правительство страны.

Центробанк продал кабмину пакет акций Сбербанка. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что ниже на 300 млрд рублей от изначальной стоимости.

18 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно распоряжению, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка произошла по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделку обеспечили за счёт Фонда национального благосостояния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк РФ снизил прогноз профицита ликвидности на конец текущего года до 2,1–2,7 трлн рублей с 3,4–3,9 трлн рублей. При этом регулятор обратил внимание и на то, что в условиях повышенной неопределённости население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги.

По мнению регулятора, к этому привели карантинные меры, принятые в связи с распространением коронавируса в России. Они потребовали накопления запасов наличных денег для расчётов в период изоляции.