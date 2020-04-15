Центробанк понизил прогноз профицита ликвидности на 2020 год

https://static.news.ru/photo/763685c0-7f29-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулятор снизил прогноз профицита ликвидности на конец текущего года до 2,1-2,7 трлн рублей с 3,4-3,9 трлн рублей. Такие данные приводятся в материалах Банка России.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с уровня 3,4-3,9 до уровня 2,1-2,7 трлн рублей. Это учитывает уточнение прогноза объема наличных денег в обращении, временную приостановку проведения отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, а также приостановку покупки золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, — отмечает Центробанк.

В марте профицит ликвидности снизился на 1,5 трлн рублей и составил 2,3 трлн рублей. Регулятор пояснил, что отток ликвидности из кредитных организаций был связан с ростом спроса на наличные деньги. Дело в том, что их объём в обращении в марте вырос.

Банк России указал, что влияние операций, связанных с продажей российскому правительству акций ПАО «Сбербанк», будет отражено в прогнозе ликвидности, который будет составлен после обновления макроэкономического прогноза регулятора, передаёт ТАСС.

При этом Центробанк обратил внимание и на то, что в условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. По мнению регулятора, к этому привели карантинные меры, принятые в связи с распространением коронавируса в России. Они потребовали накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции.

По прогнозам Банка России, когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на банковские счета.

Как писал NEWS.ru, ранее Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля за месяц снизился на 11,4%.