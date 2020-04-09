Российское правительство купило акции Сбербанка за 2,1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/fedc158c-7aee-11ea-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк продал российскому правительству пакет акций Сбербанка. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что ниже на 300 млрд рублей от изначальной стоимости.

По словам источника, знакомого с условиями сделки, снижение цены произошло из-за того, что за последние недели акционные предложения Сбербанка подешевели почти на 20%.

Правительство провело быстрое закрытие сделки в связи с задачей финансирования текущих расходов и нестабильной экономической ситуацией до конца 2020 года, передаёт «Политика сегодня».

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка совершается за счёт ФНБ.

Как писал NEWS.ru, ранее в Сбербанке сообщили, что кредитная организация запустит переводы в Системе быстрых платежей в начале апреля.