Российское правительство купило акции Сбербанка за 2,1 трлн рублей

Центробанк продал российскому правительству пакет акций Сбербанка. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что ниже на 300 млрд рублей от изначальной стоимости.
По словам источника, знакомого с условиями сделки, снижение цены произошло из-за того, что за последние недели акционные предложения Сбербанка подешевели почти на 20%.
Правительство провело быстрое закрытие сделки в связи с задачей финансирования текущих расходов и нестабильной экономической ситуацией до конца 2020 года,
18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка совершается за счёт ФНБ.
Как писал NEWS.ru, ранее в Сбербанке сообщили, что кредитная организация запустит переводы в Системе быстрых платежей в начале апреля.
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