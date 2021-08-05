Брокер предсказал взрывной спрос на вторичном рынке недвижимости

К концу текущего года на вторичном рынке недвижимости ожидается резкий рост спроса за счёт выхода на продажу квартир, купленных инвесторами на «первичке» для дальнейшей перепродажи. При этом в краткосрочной перспективе цены на вторичное жильё упадут в среднем на 5–10%, cообщил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, эта тенденция по спаду цен в ближайшие месяцы будет связана с недавними изменениями, которые касаются увеличения ставок (ЦБ и остальных российских банков), а также получения максимальной прибыли застройщиков в I квартале текущего года.

С 10 августа ставка на первичном рынке в среднем увеличилась на 0,5%. На «вторичке» же также произошло поднятие. Средние ипотечные ставки там с недавнего времени увеличились на 0,3% — с 9,2 до 9,5%. Однако за счёт резкого «вброса» на рынок «вторички» квартир, купленных инвесторами на «первичке» по льготной программе, мы ожидаем значительное увеличение спроса и предложения в данном сегменте. К декабрю цены упадут в среднем на 5-10%, — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, он назвал обновлённую госпрограмму ипотеки неработающей в условиях столичного рынка жилья. По его словам, в прошлом году количество желающих воспользоваться её условиями было на уровне 70%, после же закрытия эта цифра составила только 15% от общего числа клиентов. Ключевым фактором подобной тенденции, по мнению Ракуты, стали высокие кредитные ставки (7%) и слишком низкая сумма для взятия денежных средств в кредит (3 млн рублей).

Сложившаяся ситуация отпугнула от первичного рынка большинство потенциальных ипотечных клиентов. Поэтому в обозримой перспективе граждане с большим желанием переключаться на «вторичку», где прослеживаются не такие жёсткие условия приобретения жилья. Плюс на тенденцию увеличения спроса в этом сегменте также повлияет ужесточение кредитных требований к клиентам от российских банков, — заключил он.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце цены на вторичное жильё в России снова подорожали после относительного спада в июне текущего года. Средняя стоимость жилья на «вторичке» поднялась вверх на 4%.