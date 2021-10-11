Боррель заявил, что Европе может потребоваться больше российского газа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия использует газопровод «Северный поток — 2» для «политического давления». В интервью испанской газете El Pais он допустил, что Европе может потребоваться больше российского газа, чем планировалось.

Глава дипломатии Евросоюза заявил , что проблема газоснабжения «имеет геополитическое измерение». По его словам, у Европы по-прежнему есть потребность в российском газе и она может оказаться больше по сравнению с имеющимися контрактами.

Выход из сложившихся обстоятельств Боррель видит в том, чтобы вести переговоры по газу от лица не отдельных стран, а от имени всего ЕС, как это было сделано в отношении вакцин от коронавируса. Евросоюзу также необходимо переосмыслить систему ценообразования на электроэнергию, которая сейчас очень сильно зависит от поставщиков газа, а сама цена на газ подпитывает спекуляции. Поэтому необходимо соответствующим образом изменить законодательство.

Я уверен, что правительства некоторых стран поднимут этот вопрос, и Европейская комиссия примет это во внимание, — сказал он.

Ранее автор статьи в Wall Street Journal заявил, что стремление Европы отказаться от традиционного производства энергии сделало её беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. Ту же ошибку может повторить и Америка, чья увлечённость экологичными источниками энергии может привести к утрате влияния на мировой арене. Зато эта ситуация безусловно выгодна для России, которая не спешит наращивать поставки, вопреки запросам европейских политиков.