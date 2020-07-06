Более 42 тысяч россиян признаны банкротами за полгода

https://static.news.ru/photo/55736df8-c029-11ea-8b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за первое полугодие 2020 года количество банкротств компаний снизилось до 4,5 тысяч юрлиц (на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Однако число физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло до 42,72 тысячи человек — на 47,2% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Об этом говорится в подсчётах Федресурса.

По итогам первого квартала количество персональных банкротств выросло на 68% (до 22,36 тысячи человек), во втором квартале их число увеличилось на 29,6% (до 20,36 тысячи человек).

Отмечается, что это связано с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который привёл к ограничению работы судебных органов.

Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы, — заявил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Он отметил, что граждане почти всегда сами выступают инициаторами своего банкротства — 94% дел, кредиторы — в 4,8% дел, ФНС РФ — в 1,2%.

Чаще всего банкротились жители Москвы и Московской области (2,45 тысячи человек и 2,19 тысячи человек соответственно), Самарской области (1,98 тысячи человек, Санкт-Петербурга (1,85 тысячи человек).

Меньше всего граждане банкротились в Республике Ингушетия (девять человек), Республике Чечня (четыре человека) и Чукотском автономном округе (два человека). В Ненецком автономном округе при этом не зарегистрировано ни одного банкрота.

Как ранее писал NEWS.ru, с октября, когда закончатся так называемые кредитные каникулы, миллионы россиян не смогут платить банкам взносы по займам. Такой прогноз дал экономист Константин Селянин.