Богатейший индиец обошёл Илона Маска в рейтинге миллиардеров

https://static.news.ru/photo/f27597ea-c5f4-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Мукеша Амбани Фото: facebook.com/Official.MukeshDhirubhaiAmbani

Состояние самого богатого гражданина Индии Мукеша Амбани увеличилось более чем на $2 млрд за последнее время, что позволило ему подняться на шестую строчку в рейтинге миллиардеров.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ведёт свой собственный рейтинг богатейших людей Billionaires Index. Рост благосостояния Амбани связывается с увеличением стоимости акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries, который владеет активами в энергетике, нефтехимии, розничной торговле и ряде других экономических отраслей Индии. Стоимость ценных бумаг на Лондонской бирже выросла более чем вдвое с 23 марта — с $23 до $54 за акцию.

В данный момент Bloomberg Billionaires Index определяет состояние Амбани в $72,4 млрд. Выше него в списке только Стив Балмер, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Билл Гейтс и Джефф Безос. Индиец обошёл главу SpaceX Илона Маска и основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа. В рейтинге издания Forbes, которое использует свою методику подсчёта капиталов, Амбани находится на седьмой строчке, уступая, кроме вышеназванных лиц, также сооснователю Oracle Ларри Эллисону. Forbes оценивает состояние индийца в $71,4 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, богатейший человек России, глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с утечкой топлива в Норильске и Красноярском крае. Его состояние уменьшилось с $26,7 млрд до $23,1 млрд.





