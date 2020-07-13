Глава «Норникеля» потерял $3,6 млрд из-за скандалов с разливом топлива

https://static.news.ru/photo/05cf6efe-c548-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с утечкой топлива в Норильске и Красноярском крае. Его состояние уменьшилось с $26,7 млрд до $23,1 млрд.

«Норникель» по состоянию на 13 июля стал лидером падения на торгах на МосБирже. Акции компании подешевели на 2,7% — до 18 050 рублей за штуку. Но несмотря на это Потанин по-прежнему остаётся самым богатым россиянином, сообщает Forbes.

Главный соперник владельца «Норникеля» — глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $22,3 млрд. Состояние Потанина начало сокращаться постепенно — с первой аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая произошла 29 мая.

В результате разгерметизации резервуара произошёл разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов в почву, реку Амбарную и её приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино. В связи с этим состояние Потанина сократилось на $1,5 млрд, цена акций упала до 19 738 рублей за штуку. После оценки ущерба экологии Росприроднадзором акции стали стоить 18 260 рублей за штуку.

Вторая авария — разлив 44,5 тонн авиационного топлива у посёлка Тухард Красноярского края, который произошёл 12 июля. Керосин разлился из разгерметизированного трубопровода «Норильсктрансгаза».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ПАО ГМК «Норильский никель» заявили о завершении внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ). По результатам расследования за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей были уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.