Bloomberg: поставки нефти из России по морю за неделю выросли на 30%

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Объемы российского морского экспорта сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 30% (876 тыс. баррелей в сутки), до 3,8 млн баррелей, достигнув рекордного с апреля 2022 года показателя, сообщает Bloomberg. По данным агентства, это связано с падением трубопроводных потоков в Европу.

При этом прибыль выросла не настолько значительно, так как поставки облагались пошлиной по низкой январской ставке, а налог на некоторые грузы считался по декабрьской ставке.

Ранее сообщалось, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

По данным иностранных СМИ, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки нефти по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.

Кроме того, Bloomberg сообщало, что Индия, закупающая нефть из РФ, увеличит поставки дизельного топлива в Европу после вступления 5 февраля в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. По информации агентства, это позволит сохранить поставки сырья на мировой рынок, однако снизит доходы России.