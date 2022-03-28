Bloomberg может отключить Россию от своих терминалов

Bloomberg с 3 апреля отключит Россию от терминалов, сообщил РБК бывший сотрудник компании. О том, что терминал Bloomberg откажется от клиентов из России с апреля, также сообщает Frank Media. Официально о решении будет объявлено в 21:00 мск.

Источник на финансовом рынке подтвердил , что Bloomberg уведомил пользователей об отключении терминала. Он уточнил, что сделано это было устно и как это будет оформлено юридически, пока непонятно. Ещё один источник на финансовом рынке подтвердил звонок от Bloomberg с информацией об отключении терминала.

По данным издания Frank Media, ранее Bloomberg отключил доступ к системе для российских банков, попавших под санкции. Другие профессиональные участники, не попавшие под ограничения, пока не получали уведомления о прекращении работы терминалов Bloomberg в России. При этом, как отметил один из его собеседников, новые терминалы Bloomberg пока не оформляет и не отвечает на вопросы о том, что будет с действующими аккаунтами.

Терминалы Bloomberg — это компьютерная система, которая позволяет специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Через него пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка. Эта система также является местом торгов на электронной торговой площадке.

Ранее новостное агентство Bloomberg объявило о приостановке работы в России после подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против России. Как заявил главный редактор издания Джон Миклетвэйт, изменения, внесённые 4 марта в Уголовный кодекс,«призваны превратить любого независимого репортёра в преступника и это делает невозможным «продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны».