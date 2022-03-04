Bloomberg и CNN остановили свою работу в России

Новостное агентство Bloomberg и телекомпания CNN объявили о приостановке своей работы в России. Это заявление последовало после подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против России.

Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России, — объявил главный редактор Джон Миклетвэйт.

Он отметил, что изменения, внесённые 4 марта в Уголовный кодекс, «призваны превратить любого независимого репортёра в преступника и это делает навозможным «продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны».

Телекомпания CNN о приостановке работы на территории РФ сообщила своём Twitter.

CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития, — говорится в сообщении.

Когда именно будет прекращено вещание телекомпании, не сообщается.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.