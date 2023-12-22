«Беспредел»: основатель «Рольфа» о передаче компании Росимуществу Основатель «Рольфа» Петров назвал беспределом передачу компании Росимуществу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал правовым беспределом указ о передаче акций компании во временное управление Росимущества, сообщает РБК. По его словам, это может отрицательно сказаться на инвестиционном климате.

Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно, — сказал бизнесмен.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. Сам Петров находится в международном розыске.

Ранее Химкинский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю группы компаний «Рольф» о взыскании в бюджет государства более 19 млрд рублей. Ведомство заинтересовалось Петровым из-за того, что он занимал должность руководителя «Рольфа» и не декларировал свои доходы, будучи депутатом Госдумы.

В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, главы автомобильного дилера «Рольф» Петрова и других руководителей этой компании. Они обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. 1 сентября Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.