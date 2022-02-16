Суд взыскал с автодилера «Рольф» и его главы Петрова более 19 млрд рублей

Химкинский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в бюджет государства более 19 млрд рублей к основателю группы компаний «Рольф» Сергею Петрову и АО «Рольф», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Соответчиками по иску также являются ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Моторс».

В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, главы автомобильного дилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей этой компании. Они обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Исковые требования удовлетворены в полном объёме, — сообщили в суде.

Генпрокуратура заинтересовалась Петровым из-за того, что он занимал должность руководителя «Рольфа», будучи депутатом Госдумы и не декларировал свои доходы.

Ранее Генпрокуратура России собиралась взыскать почти 13 млрд рублей с Петрова по уголовному делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Химкинский городской суд 24 ноября арестовал имущество «Рольфа» на сумму исковых требований.

Ранее сообщалось, что имущество в виде 22 объектов недвижимости и шести автомобилей, принадлежащих семье экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, может быть передано в пользу государства, ходатайство Генпрокуратуры по данному факту уже подано. Бывший полицейский задержан в качестве подозреваемого по делу о коррупции.