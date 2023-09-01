Бывшего топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам колонии

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, передает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Суд постановил признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, — зачитал решение судья.

Гособвинитель запрашивал для Кайро 9 лет колонии. Сам предприниматель хотел, чтобы его оправдали. По версии следствия, в 2014 году Кайро с подельниками перечислили на счета кипрской компании 4 млрд рублей. После они вывели эти средства, выдав их за покупку акций компании «Рольф Эстейт». По факту сделку считают фиктивной, поскольку реальная стоимость не превышала 200 млн, а эксперт со стороны обвинения и вовсе оценил ее в 1 рубль, поскольку бизнес был неликвиден.

Инициатором незаконной сделки стал глава «Рольфа» Сергей Петров. Уголовное разбирательство в отношении предпринимателей было начато в 2019 году. Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия заочно арестовали и объявили в розыск.