Топ-менеджера «Рольфа» могут приговорить к девяти годам тюрьмы Прокурор потребовал приговорить к девяти годам тюрьмы менеджера «Рольфа» Кайро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро может быть приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о выводе за рубеж четырех млрд рублей, сообщает ТАСС. Как уточняется, такого наказания требует прокурор на заседании Черемушкинского суда Москвы.

Прошу признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии и штрафа в размере 500 тысяч рублей, — сказал прокурор.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы по выводу средств на счета кипрской компании. Инициатором махинаций стал глава «Рольфа» Сергей Петров. Летом 2019 года Следком возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении руководителей компании. Петров, экс-гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия были заочно арестованы и объявлены в розыск. Кайро был помещен под домашний арест.

Ранее Химкинский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю группы компаний «Рольф» о взыскании в бюджет государства более 19 млрд рублей. Ведомство заинтересовалось Петровым из-за того, что он занимал должность руководителя «Рольфа» и не декларировал свои доходы, будучи депутатом Госдумы.