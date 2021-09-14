Бензиновые горки: как повлияет на топливный рынок России прогноз от Shell

После рекордного роста биржевых цен на бензин в начале сентября автомобильное топливо впервые за год подешевело. Однако вскоре после этого компания Shell выступила с заявлением о возможном банкротстве большинства частных АЗС, которое может привести к закрытию почти 60% российского рынка. NEWS.ru выяснял, что стоит за пессимистичным анализом и ожидать ли россиянам очередного топливного кризиса.

Паника на корабле

В летний период биржевые цены на бензин в России показывали перманентный рост, демонстрируя один рекорд за другим. Так, к середине августа биржевая стоимость топлива почти добралась до отметки в 60 тысяч рублей за тонну. Котировки марки АИ-92 подскочили до 58,456 тысячи рублей, подорожав на 0,73%, а АИ-95 стоил 59,83 тысячи, показав прирост в 0,83%.

Однако во второй половине месяца тенденция начала постепенно меняться, а уже в начале сентября цены на бензин упали в России впервые за год. По итогам первой недели осени средняя стоимость АИ-92 уменьшилась на 17 копеек, опустившись до 45,99 рубля за литр. Следом подешевели и остальные марки: АИ-95 — на 16 копеек (до 49,82 рубля), АИ-98 — на 8 копеек (до 57,57 рубля за литр).

Казалось бы, предложение Минэнерго и ФАС об увеличении поставок топлива на биржу достигло своего результата. К тому же и вице-премьер России Александр Новак успокоил граждан, заявив об отсутствии видимых причин для подорожания бензина в стране. В частности, он отметил, что правительство почти до нуля сократило экспорт, что и помогло в итоге скорректировать цену.

Однако в конце прошлой недели топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предупредил о риске банкротства большей части независимых АЗС, занимающих 60% отечественного рынка. Свой прогноз он объяснил, в частности, резким ростом оптовых цен (+20–30%) на фоне слабого подорожания розничных (+3–6%).

Он подчеркнул, что большинство независимых АЗС в России могут зарабатывать исключительно на топливной рознице, в то время как закупать бензин им приходится на оптовом рынке, где цены значительно дороже. При такой ситуации, отметил эксперт, большинство игроков рынка генерируют 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра.

На ситуацию, по его мнению, также влияют невыгодные для компаний ставки эквайринга. Если для общепита они составляют 0,9–1%, то для АЗС уже 1,5%. В итоге на комиссионные траты у заправок уходит до 20% от валового дохода с топливных продаж, отметил Маслов. По словам топ-менеджера, негативная тенденция продолжается на протяжении восьми месяцев, что в обозримой перспективе может привести к очередному топливному кризису.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ценовая ловушка

По словам аналитика Фонда национальной безопасности Игоря Юшкова, бедственное положение большинства малых и средних российских АЗС вызвано ценовой ловушкой и изменениями в демпфирующем механизме, которые произошли в мае текущего года. В итоге независимые АЗС вынуждены справляться с проблемами самостоятельно, полагаясь на собственную финансовую подушку безопасности, которая за последнее время изрядно просела, подчеркнул эксперт.

Независимые АЗС оказались в довольно сложной ситуации. Демпфирующий механизм, который государство изменило в мае, предполагает бюджетные выплаты вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНКам) и их перерабатывающим подразделениям. Однако для малых АЗС никаких выплат не предусмотрено. ВИНКи продают топливо своим же сбытовым подразделениям, остальные объёмы, которых зачастую не хватает, пускают на биржу. То есть складывается ситуация, при которой и цены на бирже высокие, и самого объёма не хватает, — подчеркнул он.

В итоге малым предприятиям, по словам эксперта, во избежание банкротства необходимо либо поднимать розничные цены, что приведёт к социальному недовольству и оттоку клиентов, либо же генерировать убытки на фоне резко подорожавшей закупочной стоимости на оптовом рынке. В свою очередь увеличение розничных цен, по мнению Юшкова, чревато перехватом покупателей со стороны ВИНКов, которые могут без особого риска держать розничные цены на низком уровне.

Предложение же Независимого топливного союза по обязательству крупных компаний продавать розничное топливо с ориентиром на биржевые цены фактически приведёт к росту социальной напряжённости, подчеркнул аналитик. Такое предложение, уверен Юшков, следует распространять исключительно на заправки, находящиеся в труднодоступных регионах, от деятельности которых зависят тысячи граждан.

Зачастую независимые АЗС располагаются в труднодоступных местностях, обслуживая жителей отдалённых деревень и посёлков. Такие заправки также берут топливо на бирже, сталкиваясь с ощутимыми рисками банкротства. Именно подобным АЗС необходима сейчас помощь. Если они закроются, то тысячи потребителей останутся без топлива, что может привести к росту социальной напряжённости, — заключил эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сами виноваты

В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов не разделил опасений компании Shell по поводу массового банкротства независимых АЗС на российском рынке. Он подчеркнул, что в условиях постепенного снижения цен на топливо и восстановления объёмов бензина на бирже подобные заявления кажутся неразумными.

Shell продаёт топливо выше рыночных цен. Их заправки не располагаются в эксклюзивных местах, явно проигрывая конкурентам в качестве экстерьера и интерьера, а также топлива. Но самое главное, Shell сильно отстаёт в плане сопутствующего сервиса. К тому же рядовая по российским меркам сеть по непонятным причинам пытается продавать моторное топливо по завышенным ценам, что вполне логично приводит к низкому трафику продаж, — подчеркнул он.

В настоящее время российские АЗС переживают третий этап трансформации, отметил эксперт. В начале нулевых, по его словам, главным конкурентным преимуществом было качество топлива, с середины 2010-х основной преференцией стало разнообразие сопутствующего сервиса, сейчас же эта тенденция получила ведущую роль. Shell же, по мнению эксперта, по-прежнему делает ставку на продажу бензина, поэтому терпит убытки.

Некоторые сети в России до сих пор не осознали новой рыночной реальности. Если вы повышаете цены на бензин, то резко снижаете собственный трафик. Люди выбирают другие заправочные сети, где есть более качественный сервис. В Shell же пошли другим путём и вполне логично оказались за бортом. Теперь же они обращаются к ВИНКам, требуя повысить цены и компенсировать свои убытки. В итоге создаётся особая «рыночная конкуренция», которая, по задумке Shell, должна привести не к снижению цен, а к повышению, — отметил аналитик.

Такая ситуация сейчас наблюдается только в Крыму, где розничные топливные цены выше российских на 3-4 рубля, подчеркнул Фролов.

В России есть единственный регион, где нет конкуренции ВИНКов с независимыми игроками. Это Крым, где цены на бензин выше средних по стране на 3-4 рубля. Но даже там независимые АЗС реконструировали свои заправочные станции, предложили клиентам богатый ассортимент продаваемой продукции. Там появились прекрасные кафе, магазины... Shell же пошли ещё дальше, требуя повышения розничных цен без вложений в инфраструктуру. Такую инициативу никто в здравом уме не поддержит, — заключил эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленивая диверсификация

Опрошенные NEWS.ru аналитики сошлись во мнении, что основным выходом из затруднительного финансового положения независимых АЗС стала бы диверсификация бизнеса. В частности, по словам аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, ВИНКи ежегодно зарабатывают на продажах кофе больше, чем от самого топлива.

Независимым игрокам необходимо оказывать дополнительные услуги [клиентам]. Те же ВИНКи зачастую зарабатывают на кофе больше, чем с топливных продаж. У большинства же владельцев малых АЗС помимо заправок есть и другие источники заработков, что мешает им оказывать пристальное внимание заправкам. Только предложение сопутствующих товаров сможет спасти их от потенциального банкротства, — подчеркнул он.

С ним оказался солидарен и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В то же время он отметил, что на рост топливных цен не повлиял дефицит бензина, на что жаловались некоторые российские компании.

Апеллировать к биржевому дефициту не стоит — одна только «Роснефть» продала на площадку в два раза больше топлива, чем того требовало государство. Даже в самый разгар кризисного периода в России наблюдался дефицит на уровне 1-2%. То есть нехватка топлива была на уровне отдельных игроков, а не на фоне совокупного рынка. В целом же подавляющее большинство историй с резкими скачками цен связаны не с сокращением поставок, а с паническим ростом спроса на фоне спекуляций, — резюмировал эксперт.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что дальнейшее повышение цен на топливо должно быть в пределах годовой инфляции. В частности, Фролов отметил, что средняя стоимость бензина в России составит порядка 49,2–49,3 рубля за литр. Для сравнения, по итогам первой недели сентября средняя стоимость отечественного топлива достигла отметки 48,93 рубля.

Несамосбывающиеся пророчества

Цены на российский бензин зависят от трёх ключевых факторов, включая валютный курс, соотношение спроса и предложения, а также усиливающейся привязки национальной экономики к внешним рынкам. Так, летом слабеющий рубль вкупе с ажиотажным спросом закономерно привёл к нескольким историческим рекордам биржевой стоимости автомобильного топлива.

Однако с окончанием отпускного сезона наметилось сокращение спроса на бензин. Вместе с крепнущим на фоне доллара курсом рубля эти факторы привели к первому за год снижению цен.