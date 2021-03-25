Бедность не в моде: смогут ли магазины сдержать рост цен на одежду

По прогнозам российских ретейлеров, одежда, обувь и аксессуары к летнему сезону могут подорожать на 20-30%. Рост цен обусловлен возросшей стоимостью хлопка и прочих материалов, а также повышенными затратами на логистику и операционные расходы магазинов. Удастся ли торговым сетям сохранить прежний ценник на одежду и как это отразится на её качестве — в материале NEWS.ru.

На финальную розничную стоимость влияет совокупность факторов из закупочной цены, логистических расходов, затрат на обеспечение операционной работы магазина и налогов.

В период с 1 января 2020 по 1 января 2021 год доллар подорожал на 21%, евро — на 32%. Изменения курса валют спровоцировали рост закупочных цен на 20% за аналогичный период. Кроме того, ретейлеры вынуждены закладывать прогнозируемый уровень инфляции в стоимость своих товаров.

Не последнюю роль в ценообразовании на одежду сыграли логистические издержки в условиях пандемии. Почти вдвое подорожали как морские, так и железнодорожные перевозки. Общемировой тренд на усиление мер безопасности повлёк и дополнительные операционные расходы магазинов, которые были вынуждены исполнять требования Роспотребнадзора.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В этой иерархии рост стоимости хлопка и синтетических волокон на 30% с начала 2021 года скажется на повышении финальной розничной цены не более чем на 1-3%. В масштабах всего производственного процесса подобное подорожание сырья кажется незначительным.

Готовое полотно подорожало на 10-20%, так как его стоимость определяет не только сырьё, но и прочие составляющие производственного цикла, которые не изменились. Стоимость ткани составляет не более 7-12% от розничной цены, соответственно повышение стоимости ткани на 20% влияет на финальную розничную цену не более чем на 1-3% Анна Лебсак-Клейманс гендиректор компании Fashion Consulting Group и профессор Высшей школы экономики гендиректор компании Fashion Consulting Group и профессор Высшей школы экономики

Как заявили в Минпромторге, делать однозначные выводы о зеркальном росте цен на всю одежду на треть из-за подорожания материалов — некорректно. Некоторые ретейлеры попросту пытаются спекулировать на фоне колебаний рынка в надежде найти легитимный способ повысить розничную стоимость товаров.

Учитывая зависимость закупочной цены от курса валют, в 2021 году не стоит ожидать резкого повышения стоимости одежды — по оценкам экспертов, доллар не поднимается выше 76 рублей. Никаких оснований для серьезного усиления рубля пока нет, поэтому теоретизировать о смягчении ценовой политики магазинов бессмысленно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В наиболее уязвимой ситуации из-за колебания цен находится масс-маркет. Магазины этой категории в первую очередь привлекают покупателей низкой стоимостью товаров. Ретейлеры постараются максимально долго удержаться в бюджетном сегменте, что может негативно сказаться на качестве одежды. Однако, как считает Лебсак-Клейманс, торговые сети найдут компромиссные решения.

Сильный бренд не имеет возможности резко и заметно снижать качество. Компромиссным решением являются простые базовые линии или отдельные упрощённые модели внутри коллекции. Чтобы смягчать инфляцию бренды стараются оставить предложение по привычным покупателям ценам хотя бы на небольшую часть ассортимента, — добавила она.

Схожего мнения придерживается и руководитель программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов. По его словам, масс-маркету удастся соблюсти баланс между привлекательной ценой и приемлемым качеством.

Да, конкуренция за стоимость приводит глобально к падению качества. Такой риск есть, но я не думаю, что он неизбежен. На мой взгляд, можно что-то хорошее делать, ориентируясь при этом на сохранение цены Анзор Канкулов руководитель программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ руководитель программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ

По прогнозам Минпромторга, рост стоимости одежды, с учетом всех ценообразующих факторов, не должен превысить 6%. При таком сценарии покупатель едва ли почувствует разницу, особенно в бюджетном сегменте. Ретейлерам же не придётся жертвовать качеством продукции ради сохранения прежнего ценника. Незначительный рост цен без изменений в составе продукции — это и есть компромиссное решение.